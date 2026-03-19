Piazza Affari: giornata depressa per Banca MPS
(Teleborsa) - Ribasso per l'istituto di Rocca Salimbeni, che presenta una flessione del 2,79%.
Lo scenario su base settimanale di Monte Paschi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Banca Monte dei Paschi si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 7,13 Euro. Supporto stimato a 6,986. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 7,274.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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