Piazza Affari: movimento negativo per Banca MPS

(Teleborsa) - Retrocede l'istituto di Rocca Salimbeni
, con un ribasso del 3,64%.
Lo scenario su base settimanale di Monte Paschi
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Banca Monte dei Paschi
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,85 Euro con area di resistenza individuata a quota 6,953. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,798.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)