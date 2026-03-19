Piazza Affari: Italmobiliare in forte calo

(Teleborsa) - Pressione sulla holding di partecipazioni , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,88%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Italmobiliare evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la holding rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Italmobiliare ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 25,02 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,42, mentre il primo supporto è stimato a 24,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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