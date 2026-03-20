Piazza Affari: brillante l'andamento di Italmobiliare

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding di partecipazioni , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Italmobiliare mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,17%, rispetto a -4,02% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Analizzando lo scenario della holding si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 24,82 Euro. Prima resistenza a 25,52. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 24,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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