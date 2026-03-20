Piazza Affari: brillante l'andamento di Italmobiliare
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding di partecipazioni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Italmobiliare mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,17%, rispetto a -4,02% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Analizzando lo scenario della holding si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 24,82 Euro. Prima resistenza a 25,52. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 24,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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