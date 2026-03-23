Italmobiliare, buyback di 18.600 azioni

(Teleborsa) - Italmobiliare
ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato l'11 marzo
scorso, dal 16 al 20 marzo 2026 sono state acquistate
complessivamente 18.600 azioni
, pari allo 0,044% del capitale, a un prezzo medio di 25,2261 euro per azione, e per un controvalore
pari a 469.205,00 euro
.
Al 20 marzo, a seguito delle operazioni effettuate, la holding di partecipazioni ha in portafoglio 446.575 azioni proprie, pari all'1,051% del capitale sociale.
In Borsa, oggi, nuovo spunto rialzista per Italmobiliare
, che guadagna bene e porta a casa un +2,4%.