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Italmobiliare, buyback di 18.600 azioni

Azioni proprie, Finanza
Italmobiliare, buyback di 18.600 azioni
(Teleborsa) - Italmobiliare ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato l'11 marzo scorso, dal 16 al 20 marzo 2026 sono state acquistate complessivamente 18.600 azioni, pari allo 0,044% del capitale, a un prezzo medio di 25,2261 euro per azione, e per un controvalore pari a 469.205,00 euro.

Al 20 marzo, a seguito delle operazioni effettuate, la holding di partecipazioni ha in portafoglio 446.575 azioni proprie, pari all'1,051% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, nuovo spunto rialzista per Italmobiliare, che guadagna bene e porta a casa un +2,4%.

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