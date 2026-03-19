Piazza Affari: movimento negativo per Moncler

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda nota per i piumini , che passa di mano con un calo del 2,45%.



L'andamento di Moncler nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di breve periodo dell' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 52,49 Euro e supporto visto a quota 51,33. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 53,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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