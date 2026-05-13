Piazza Affari: scambi negativi per Moncler

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda nota per i piumini , che presenta una flessione del 2,04% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moncler , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico dell' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 49,12 Euro con tetto rappresentato dall'area 50,36. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 48,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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