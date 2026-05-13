Piazza Affari: scambi negativi per Moncler
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda nota per i piumini, che presenta una flessione del 2,04% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moncler, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 49,12 Euro con tetto rappresentato dall'area 50,36. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 48,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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