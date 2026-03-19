Piazza Affari: scambi negativi per Leonardo

(Teleborsa) - Retrocede la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , con un ribasso del 2,40%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Leonardo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 64,17 Euro e primo supporto individuato a 61,95. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 66,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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