Milano 11:36
43.807 -2,09%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:36
10.114 -1,86%
Francoforte 11:36
22.967 -2,28%

Vonovia, quotazioni in calo a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Vonovia, quotazioni in calo a Francoforte
Si muove in perdita la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,58% sui valori precedenti.
Condividi
```