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/ Vonovia, quotazioni in calo a Francoforte
Vonovia, quotazioni in calo a Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 09.50
Si muove in perdita la
compagnia immobiliare residenziale tedesca
, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,58% sui valori precedenti.
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