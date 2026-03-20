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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Affonda sul mercato il petrolio quotato all'ICE di Londra, che alla chiusura soffre con un calo del 2,07%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 110,65, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 102,73. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 118,57.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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