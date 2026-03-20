Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 19/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Performance infelice per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 19 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 45.697,5. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 46.669,3. Il peggioramento del Dow Jones 30 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 45.373,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)