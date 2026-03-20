Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 182,27. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 183,41. Il peggioramento dell'Euro contro Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 181,73.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)