Banca MPS, depositate le liste di minoranza per CdA e Collegio Sindacale

(Teleborsa) - Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Alberto Zorzi, comunica che in data odierna Algebris Investments, Amundi Asset Management SGR, Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fineco Asset Management, Interfund Sicav, Mediolanum Gestione Fondi SGR, Mediolanum International Funds Limited e Symphonia SGR hanno depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.



Le liste sono state composte con il supporto di Crisci & Partners, advisor esterno e indipendente.



I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre lo 0,7% delle azioni ordinarie della società.



La lista presentata per il consiglio di amministrazione è così composta: Raffaele Oriani; Paola De Martini; Ilaria Romagnoli.



La lista presentata per il collegio sindacale è così composta: Sindaci effettivi: Pier Luigi Pace, Giulia Emilia Caja, Myriam Amato.

Sindaco supplente: Alberto Sodini.

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