Banca Popolare del Frusinate, Enrico Santangeli cooptato in CdA

(Teleborsa) - La Banca Popolare del Frusinate ha comunicato che la Banca d'Italia ha espresso esito positivo in merito alla valutazione di idoneità di Enrico Santangeli, cooptato quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione. La nomina formale è stata deliberata all'unanimità dal CdA nella riunione del 12 marzo scorso, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.



Espressione del territorio di riferimento della banca, Santangeli "vanta una solida esperienza professionale, oltre a competenze di rilievo che rappresentano un valore aggiunto per il percorso di crescita dell'istituto", si legge in una nota. La sua figura, "già nota e apprezzata all'interno del consiglio e dalla base sociale, è inoltre riconosciuta come in grado di fornire un contributo in termini di professionalità, equilibrio e coesione".

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