MPS, lista CdA: processo strutturato secondo le indicazioni BCE

MPS

(Teleborsa) -, con riferimento alle notizie riportate da taluni organi di stampa, rispetto al contenuto di comunicazioni riservate intercorse tra Banca Monte dei Paschi di Siena e la(BCE), in merito al processo che ha portato alla presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione approvata il 4 marzo, precisa che la Banca "ha messo a disposizione del pubblico, nel contesto della documentazione inerente la lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione, una dettagliata sintesi dell’intero processo seguito".Tale processo, si legge in una nota, "è stato strutturato considerando le indicazioni pervenute da BCE nel contesto delle varie interlocuzioni e, al fine di assicurarne un adeguato livello di tracciabilità, si è registrato il coinvolgimento della funzione di Revisione Interna e delCollegio Sindacale".La Banca, conclude la nota, "si riserva ogni azione a tutela della propria immagine a causa della impropria diffusione di informazioni riservate".