BCE, il mercato prevede ora tre rialzi dei tassi di 25 punti base quest'anno
(Teleborsa) - I trader hanno aumentato le scommesse sui rialzi dei tassi di interesse della Banca centrale europea (BCE), prevedendo ora pienamente tre aumenti di 25 punti base quest'anno, a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia che ha alimentato i timori di inflazione. Lo scrive Bloomberg, citando gli swap legati alle date delle riunioni di politica monetaria, che implicano 79 punti base di rialzi entro fine anno, rispetto ai 70 punti base di giovedì. I trader attribuiscono una probabilità del 75% che il primo aumento arrivi già il mese prossimo.
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