BCE, Goldman Sachs: minor urgenza di agire ad aprile ma vede ancora due rialzi quest'anno

(Teleborsa) - I recenti sviluppi indicano una "minore urgenza di un aumento dei tassi da parte della BCE". Lo afferma Goldman Sachs , indicando come prima motivazione il fatto che i prezzi dell'energia sono diminuiti rispetto al picco dopo la tregua della scorsa settimana, grazie alla lenta ripresa del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz ad aprile e al calo dei premi al rischio. I prezzi del gas TTF, ad esempio, sono scesi da oltre 60 EUR/MWh a metà marzo a quasi 40 EUR/MWh attuali. Di conseguenza, l'indice energetico che calcola la media dei prezzi del Brent e del TTF è diminuito del 24% rispetto al picco di marzo (ma rimane in rialzo del 52% dall'inizio dell'anno).



In secondo luogo, i recenti indicatori relativi ai prezzi non hanno registrato un aumento decisivo. Diverse indagini sui prezzi sono aumentate in modo significativo, tra cui i prezzi dei fattori produttivi delle imprese e le aspettative di inflazione a breve termine. Tuttavia, l'inflazione preliminare di marzo è aumentata meno del previsto (con un valore complessivo del 2,5% contro il 2,7% inizialmente previsto), mentre le indagini sui prezzi alla produzione (soprattutto nei servizi) e le aspettative di inflazione a lungo termine sono rimaste pressoché invariate. Inoltre, i dati sull'attività economica sono risultati più deboli, comprese le recenti indagini (in particolare le componenti relative alle aspettative) e i dati concreti pre-conflitto.



In terzo luogo, le recenti comunicazioni della BCE hanno mostrato scarsa urgenza di un cambiamento di politica a breve termine. La presidente Christine Lagarde ha ribadito questa settimana che il Consiglio direttivo è pronto ad agire, ma ha anche osservato che ora è "troppo presto per dirlo" e che la banca centrale ha bisogno di "dati sufficienti" per valutare le conseguenze dell'impennata dei prezzi dell'energia. Anche altri membri della BCE hanno segnalato poca fretta nel decidere se aumentare i tassi di interesse per contenere lo shock energetico.



Pertanto, Goldman Sachs non si aspetta più un aumento dei tassi nella riunione di aprile. "Sebbene un intervento il 30 aprile sia ancora possibile, probabilmente richiederebbe una significativa escalation delle tensioni sul mercato energetico e chiare sorprese al rialzo nelle prossime indagini sui prezzi", viene sottolineato. Tuttavia, la banca d'affari mantiene la previsione di due rialzi dei tassi quest'anno, che posticipa a giugno e settembre (anziché aprile e giugno come previsto in precedenza).



"Questo perché prevediamo che i prezzi dell'energia rimarranno persistentemente elevati per tutto l'anno, che è probabile un significativo trasferimento dei tassi sull'inflazione nei prossimi mesi e che le comunicazioni della BCE siano rimaste sostanzialmente restrittive sulla strada da seguire", si legge nella ricerca. Ciò detto, è "improbabile che eventuali rialzi si protraggano a lungo, dato il minore impatto sull'inflazione di base rispetto al 2022 e un contesto di domanda più debole". Pertanto, Goldman Sachs prevede che il Consiglio direttivo ridurrà il tasso sui depositi al 2% nel 2027.

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