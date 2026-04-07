Milano 16:14
45.383 -0,53%
Nasdaq 16:14
23.873 -1,32%
Dow Jones 16:14
46.291 -0,81%
Londra 16:14
10.357 -0,76%
Francoforte 16:14
22.895 -1,18%

Inflazione sotto pressione: BCE pronta ad alzare i tassi se i rischi aumentano

Lo afferma Dimitar Radev, membro del comitato di politica monetaria

Economia
Inflazione sotto pressione: BCE pronta ad alzare i tassi se i rischi aumentano
(Teleborsa) - Le aspettative di inflazione nell’area euro potrebbero aumentare più rapidamente rispetto al passato, spingendo la Banca Centrale Europea (BCE) a intervenire con rialzi dei tassi d’interesse. È quanto ha dichiarato Dimitar Radev, membro del Consiglio direttivo dell’istituto, in un'intervista a Reuters.

Secondo Radev, l’attuale contesto è diventato più rischioso a causa dell’impennata dei prezzi energetici legata al conflitto con l’Iran, che ha già portato l’inflazione ben al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla BCE. Questo scenario aumenta il pericolo che l’aumento dei prezzi si diffonda ad altri settori dell’economia, innescando una spirale inflazionistica difficile da controllare.

Il governatore della banca centrale bulgara ha sottolineato che, al momento, le aspettative di inflazione restano ancorate all'obiettivo della BCE e non si osservano ancora effetti secondari significativi nei dati, come quelli relativi all’inflazione di marzo. Tuttavia, il quadro resta fragile e soggetto a cambiamenti rapidi.

Le sue osservazioni fanno eco agli avvertimenti di numerosi altri responsabili politici che, pur non arrivando a chiedere esplicitamente aumenti dei tassi, hanno affermato che la BCE deve essere pronta a intervenire.

Per questo motivo, la BCE dovrà monitorare attentamente diversi indicatori, tra cui le aspettative di inflazione, l’andamento dei prezzi energetici e i segnali provenienti dal mercato del lavoro. Se lo choc dovesse persistere e iniziare a influenzare salari e margini aziendali, un intervento tempestivo sui tassi diventerebbe la scelta più prudente.

I mercati finanziari, intanto, scontano già la possibilità di oltre due rialzi dei tassi nel corso dell’anno, con una prima mossa attesa già nei prossimi mesi.
Condividi
```