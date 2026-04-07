Inflazione sotto pressione: BCE pronta ad alzare i tassi se i rischi aumentano

(Teleborsa) - Le aspettative di inflazione nell’area euro potrebbero aumentare più rapidamente rispetto al passato
, spingendo la Banca Centrale Europea (BCE) a intervenire con rialzi dei tassi d’interesse
. È quanto ha dichiarato Dimitar Radev, membro del Consiglio direttivo dell’istituto, in un'intervista a Reuters.
Secondo Radev, l’attuale contesto è diventato più rischioso a causa dell’impennata dei prezzi energetici legata al conflitto con l’Iran
, che ha già portato l’inflazione ben al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla BCE. Questo scenario aumenta il pericolo che l’aumento dei prezzi si diffonda ad altri settori dell’economia, innescando una spirale inflazionistica difficile da controllare
.
Il governatore della banca centrale bulgara ha sottolineato che, al momento, le aspettative di inflazione restano ancorate all'obiettivo della BCE e non si osservano ancora effetti secondari significativi nei dati, come quelli relativi all’inflazione di marzo
. Tuttavia, il quadro resta fragile e soggetto a cambiamenti rapidi.
Le sue osservazioni fanno eco agli avvertimenti di numerosi altri responsabili politici
che, pur non arrivando a chiedere esplicitamente aumenti dei tassi, hanno affermato che la BCE deve essere pronta a intervenire.
Per questo motivo, la BCE dovrà monitorare attentamente diversi indicatori, tra cui le aspettative di inflazione, l’andamento dei prezzi energetici e i segnali provenienti dal mercato del lavoro. Se lo choc dovesse persistere e iniziare a influenzare salari e margini aziendali, un intervento tempestivo sui tassi diventerebbe la scelta più prudente.
I mercati finanziari, intanto, scontano già la possibilità di oltre due rialzi dei tassi nel corso dell’anno
, con una prima mossa attesa già nei prossimi mesi.