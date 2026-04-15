BCE, Lagarde: "Agili e pronti a muoverci nella direzione richiesta"

La Presidente dell'Eurotower non conferma e non smentisce possibili rialzi dei tassi, ma ribadisce che la decisione è ancorata ai dati e che ci si sta allontanando dallo scenario di base verso quelli peggiori

(Teleborsa) - La BCE si conferma "agile" e pronta a "muoversi nella direzione richiesta" dai dati macroeconomici in arrivo. Lo ha confermato Christine Lagarde in una intervista a Bloomberg TV a margine dei lavori del FMI a Washington, confermando che si stanno valutando tutte le opzioni per affrontare la crisi energetica ed il momento di grande incertezza.



"Dobbiamo esser del tutto agili e muoverci nella direzione richiesta e dobbiamo essere strettamente dipendenti dai dati", ha dichiarato Lagarde, spiegando "questo non significa che andremo di sicuro in una direzione o nell'altra e certamente non determina un percorso dei tassi che posso indicare oggi".



La Presidente della BCE ha ribadito che l'aumento dei costi energetici ha allontanato l'Eurozona dallo "scenario di base" delineato dall'Istituto di Francoforte, ma questa deviazione ancora non giustifica un rialzo dei tassi di interesse. "Ci troviamo tra lo scenario di base e quello avverso", ha aggiunto.



Le considerazioni della numero uno dell'Eurotower arrivano in seguito alla review delle previsioni di crescita ed inflazione del FMI, che ha delineato tre scenari (base, avverso e grave), formulando diverse previsioni di crescita ed inflazione. Ad esempio, nell'Eurozona, l'inflazione è attesa al 2,6% quest'anno, in linea con le previsioni dello staff della BCE, ma il prolungarsi del conflitto e nuove impennate dei prezzi energetici potrebbero avvicinare gli scenari peggiori (avverso o grave), vedendo l'inflazione salire al 4,2% o addirittura al 6%.



Solo due giorni fa, il vice della BCE Luis de Guindos aveva ventilato la possibilità di un rialzo dei tassi nei prossimi mesi, anche se l'FMI ha consigliato alle banche centrali di non agire troppo in fretta e di attendere segnali incontrovertibili di cambiamento per modificare il percorso della politica monetaria. In ogni caso, de Guindos ha confermato che l'aumento dei tassi dipenderà da come l'impennata dei prezzi del petrolio e di altri prodotti influirà sugli altri prezzi e quindi "dagli effetti di secondo livello".





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