Lagarde (BCE): sfida non è mantenere indipendenza, ma soprattutto conservare credibilità

L'intervento

(Teleborsa) - "Per servire al meglio l'interesse pubblico, una banca centrale deve essere sufficientemente vicina allo Stato, ma al contempo abbastanza indipendente da resistere alle pressioni del momento". Lo ha detto Christine Lagarde, presidente della BCE, in occasione della 28esima riunione dei Governatori delle Banche Centrali dei Paesi francofoni, in Cambogia.



"I Paesi con banche centrali meno indipendenti hanno registrato un'inflazione più elevata e persistente - ha aggiunto - Questa evidenza ha sottolineato la necessità di proteggere le decisioni di politica monetaria dal ciclo elettorale".



Lagarde ha tratteggiato un contesto che sta subendo una trasformazione, con un quadro che è "diventato più esigente". "In primo luogo, gli shock dal lato dell'offerta si stanno facendo più frequenti, ponendo la politica monetaria di fronte al suo dilemma più difficile, poiché spingono l'inflazione e l'attività economica in direzioni opposte - ha detto - In secondo luogo, le pressioni fiscali derivanti dalle esigenze di difesa, dalla transizione climatica, dalla transizione digitale e dall'invecchiamento della popolazione stanno riducendo i margini di bilancio. E al di là di queste forze strutturali, si sta verificando un'erosione più ampia, ovvero un calo di fiducia nelle istituzioni pubbliche, comprese quelle tecniche come le banche centrali".



La presidente della BCE ha poi delineato tre condizioni pratiche "essenziali per salvaguardare l'indipendenza delle banche centrali".



La prima condizione è "la chiarezza del mandato, così come inteso dalla stessa banca centrale. La stabilità dei prezzi deve rimanere l'obiettivo primario e deve essere difesa anche a costo di un onere reale e immediato". La seconda condizione è "la comunicazione diretta con i cittadini. L'ancoraggio delle aspettative di inflazione dipende dalla convinzione delle famiglie che la banca centrale manterrà le sue promesse". La terza condizione è "la preservazione del margine di manovra della politica monetaria. Tale margine dipende innanzitutto dalla responsabilità fiscale: i quadri giuridici non possono salvaguardare l'indipendenza della banca centrale quando le traiettorie fiscali diventano insostenibili".



"In un mondo in cui le condizioni si fanno sempre più difficili, la sfida non è più semplicemente quella di mantenere l'indipendenza giuridica, ma soprattutto quella di conservare la credibilità necessaria per esercitarla - ha concluso Lagarde - E la lezione della storia è chiara: ci vuole tempo per costruire la fiducia, ma basta un istante per perderla".

Condividi

```