BNL BNP Paribas affianca il Gruppo Grimaldi nel rinnovo della flotta

(Teleborsa) - Grimaldi Euromed, società del Gruppo Grimaldi, ha recentemente sottoscritto con BNL BNP Paribas un accordo di finanziamento che supporta la copertura dell’acquisto della nuova nave Grande Istanbul. L’operazione, finalizzata al potenziamento ed ammodernamento della flotta, vale 50 milioni di euro ed ha una durata di 10 anni.



Presa in consegna alla fine dello scorso novembre e attualmente operativa su collegamenti marittimi dedicati al mercato asiatico, la Grande Istanbul è una delle 17 nuove navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ordinate dal Gruppo Grimaldi tra il 2022 e il 2023, per un investimento complessivo di oltre 1,6 miliardi di dollari.



Grazie a tecnologie di ultima generazione, la Grande Istanbul è in grado di ridurre significativamente l’indice di emissioni di CO2 per carico trasportato – fino al 50% rispetto a quello delle unità PCTC della precedente generazione. La nave ha anche ricevuto la

notazione di classe Ammonia Ready del RINA (Registro Italiano Navale), che certifica che potrà essere convertita in una fase successiva all’utilizzo dell'ammoniaca come combustibile alternativo a zero emissioni di carbonio. È, inoltre, predisposta per la fornitura di energia elettrica da terra durante l’ormeggio (cold ironing), che costituisce, laddove disponibile, un’alternativa più sostenibile al consumo di carburanti tradizionali durante le soste in porto.



"Il rapporto consolidato con il Gruppo Grimaldi è uno degli esempi più concreti di come BNL e il Gruppo BNP Paribas in Italia e nel mondo accompagnino i clienti nella realizzazione di progetti di sviluppo, in una logica di partnership", ha affermato Mariaelena Gasparroni,

Responsabile Corporate Banking della Banca.



"Siamo lieti che BNL BNP Paribas, partner storico del Gruppo Grimaldi, abbia scelto di

affiancarci nel piano di ammodernamento della flotta, contribuendo con un finanziamento destinato alla copertura parziale dell’acquisto della nave Grande Istanbul", ha dichiarato Diego Pacella, Amministratore Delegato del Gruppo Grimaldi.

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