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Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,1%)
Il Dow Jones apre a 45.975,65 punti
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Finanza
20 marzo 2026 - 14.33
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido -0,1%, a quota 45.975,65 in apertura.
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