Milano 16:49
42.934 -1,76%
Nasdaq 16:49
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Dow Jones 16:49
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Londra 16:49
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Francoforte 16:49
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Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,1%)

Il Dow Jones apre a 45.975,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,1%)
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido -0,1%, a quota 45.975,65 in apertura.
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