Milano 10:26
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Dow Jones 19-mar
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Francoforte 10:26
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Chiusura della Borsa di Tokyo

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Tokyo
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 20 marzo, il mercato di Tokyo è chiuso per l'Equinozio di Primavera.

(Foto: adrenalinapura | 123RF)
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