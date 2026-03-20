Energia, Unirima: gasolio +22%, allarme costi per il settore del riciclo

(Teleborsa) - Forte preoccupazione è stata espressa da Unirima per il significativo incremento del costo del gasolio registrato nelle ultime settimane, che sta determinando un impatto diretto e immediato sui costi di trasporto e, di conseguenza, sulla sostenibilità operativa delle imprese attive nella raccolta, gestione e valorizzazione dei rifiuti recuperabili prodotti dalle attività economiche.



L’aumento repentino del prezzo del carburante negli ultimi giorni, pari a circa il 22% rispetto ai livelli medi di febbraio, rappresenta un aggravio rilevante per un comparto in cui la logistica costituisce una componente essenziale del servizio. Si tratta di una dinamica che rischia di compromettere l’equilibrio economico delle imprese, già chiamate a operare in un contesto complesso, segnato da margini contenuti e da una crescente volatilità dei costi.



"Un incremento di questa portata non può essere assorbito integralmente dalle imprese della filiera del recupero e del riciclo senza conseguenze", sottolinea il Direttore Generale di Unirima ing. Francesco Sicilia.



Alla luce di questo scenario, diventa inevitabile per molte imprese procedere a un adeguamento dei contratti ed in particolare corrispettivi legati al trasporto, in misura coerente con l’effettivo aumento dei costi sostenuti. Si tratta di un aggiornamento reso necessario esclusivamente dall’esigenza, si spera di breve durata, di garantire la prosecuzione di servizi salvaguardando al tempo stesso la tenuta economica delle attività operative.



Unirima evidenzia come tali misure debbano essere considerate strettamente connesse all’eccezionalità dell’attuale fase di mercato. L’auspicio è che il rientro dei costi energetici consenta di ripristinare quanto prima condizioni più stabili e sostenibili per l’intera filiera.



L’Associazione richiama infine l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di monitorare con la massima attenzione l’evoluzione dei costi energetici, tenendo conto delle ricadute che questi possono generare su un settore strategico per l’economia circolare e per il corretto funzionamento del sistema industriale del Paese.



(Foto: David ROUMANET / Pixabay)

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