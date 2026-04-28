Carburanti: stabili i prezzi medi self di benzina e gasolio
(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,740 euro/l per la benzina (ieri 1,738 euro/l) e 2,058 euro/l per il gasolio (ieri 2,059 euro/l).
Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,793 euro/l per la benzina (ieri 1,789 euro/l) e 2,118 euro/l per il gasolio (come ieri).
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