Milano 11:38
47.592 -0,43%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 11:38
10.305 +0,90%
Francoforte 11:38
23.990 +0,15%

Mimit, Carburanti: benzina a 1,746 euro/l e gasolio oltre 2 euro/l

Economia
Mimit, Carburanti: benzina a 1,746 euro/l e gasolio oltre 2 euro/l
(Teleborsa) - Secondo gli ultimi dati diffusi dal Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), nella giornata di giovedì 30 aprile 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete stradale nazionale si attesta a 1,746 euro al litro per la benzina e a 2,052 euro al litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale, i prezzi medi self risultano più alti: 1,801 euro al litro per la benzina e 2,114 euro al litro per il gasolio.


(Foto: bizoon | 123RF)
Condividi
```