Mimit, Carburanti: benzina a 1,746 euro/l e gasolio oltre 2 euro/l

(Teleborsa) - Secondo gli ultimi dati diffusi dal Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), nella giornata di giovedì 30 aprile 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete stradale nazionale si attesta a 1,746 euro al litro per la benzina e a 2,052 euro al litro per il gasolio.



Sulla rete autostradale, i prezzi medi self risultano più alti: 1,801 euro al litro per la benzina e 2,114 euro al litro per il gasolio.





(Foto: bizoon | 123RF)

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