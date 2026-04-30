Mimit, Carburanti: benzina a 1,746 euro/l e gasolio oltre 2 euro/l
(Teleborsa) - Secondo gli ultimi dati diffusi dal Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), nella giornata di giovedì 30 aprile 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete stradale nazionale si attesta a 1,746 euro al litro per la benzina e a 2,052 euro al litro per il gasolio.
Sulla rete autostradale, i prezzi medi self risultano più alti: 1,801 euro al litro per la benzina e 2,114 euro al litro per il gasolio.
(Foto: bizoon | 123RF)
```
Leggi anche
- Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,738 euro/l, gasolio a 2,059 euro/l
- Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,743 euro/l, gasolio a 2,056 euro/l
- Carburanti: stabili i prezzi medi self di benzina e gasolio
- Carburanti, proseguono ribassi: benzina a 1,758 euro, gasolio a 2,103 euro