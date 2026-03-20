Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Avanza la prima banca tedesca come assets , che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Bank più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della banca d'affari tedesca segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25,86. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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