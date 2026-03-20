Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron
(Teleborsa) - Balza in avanti Aixtron, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,72%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 34,65 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 33,56. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 32,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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