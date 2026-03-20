Francoforte: balza in avanti Deutsche Post

(Teleborsa) - Bene l' operatore postale tedesco , con un rialzo del 2,48%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 44,62 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 45,28. Il peggioramento di Deutsche Post è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 44,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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