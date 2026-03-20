Francoforte: brillante l'andamento di Continental

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , che avanza bene del 2,16%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Continental rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico del produttore di pneumatici mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 58,23 Euro con area di resistenza individuata a quota 59,01. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 57,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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