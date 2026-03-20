Francoforte: rosso per Teamviewer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Teamviewer , con una flessione del 2,46%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Teamviewer rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,276 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,494. Il peggioramento di Teamviewer è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,194.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```