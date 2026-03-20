Londra: rosso per BP

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo petrolifero inglese , che passa di mano con un calo del 2,47%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BP rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di BP classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,718 sterline e primo supporto individuato a 5,67. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,766.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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