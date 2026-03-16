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Londra: scambi negativi per Rightmove

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Rightmove
Rosso per il principale portale immobiliare nel Regno Unito, che sta segnando un calo del 3,41%.
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