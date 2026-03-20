Londra: scambi al rialzo per Persimmon

(Teleborsa) - Bene il principale costruttore immobiliare britannico , con un rialzo del 2,12%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Persimmon rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Persimmon segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,46 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```