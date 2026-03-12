Milano 10:02
44.654 -0,27%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:02
10.305 -0,48%
Francoforte 10:02
23.560 -0,34%

Londra: scambi negativi per Persimmon

(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale costruttore immobiliare britannico, in flessione del 2,88% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Persimmon rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Persimmon suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,23 sterline con tetto rappresentato dall'area 12,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,13.

