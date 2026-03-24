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Londra: giornata depressa per Persimmon

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per Persimmon
(Teleborsa) - Ribasso per il principale costruttore immobiliare britannico, che presenta una flessione del 2,19%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Persimmon rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Persimmon segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,06 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,39. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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