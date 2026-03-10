Milano 13:41
44.924 +2,04%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:41
10.389 +1,36%
Francoforte 13:41
23.865 +1,94%

Londra: amplia il rialzo Persimmon

Protagonista il principale costruttore immobiliare britannico, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,81%.
