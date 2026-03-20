Madrid: performance negativa per Repsol
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'utility spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Repsol rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Repsol è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,46 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,15. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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