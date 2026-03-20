Madrid: performance negativa per Repsol

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , in flessione del 2,14% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' utility spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Repsol rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Repsol è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,46 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,15. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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