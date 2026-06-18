Repsol, accordo per esplorare e sviluppare una nuova area petrolifera in Venezuela

(Teleborsa) - Repsol ha firmato un memorandum of understanding con il Ministero degli Idrocarburi del Venezuela e la compagnia petrolifera statale Petróleos de Venezuela per valutare la possibilità di sviluppare una nuova area petrolifera a Horcón, situata a sud-est del lago di Maracaibo.



L'accordo - si legge in una nota - è stato firmato a Caracas durante un incontro tra i dirigenti delle società e le autorità statali, in occasione del quale sono stati anche esaminati, tra l'altro, i progressi degli impianti di Repsol in Venezuela e gli investimenti stanziati per garantire la continuità e la crescita dell'attività, nonché i meccanismi di pagamento relativi ai contratti in essere.



L'area di Horcón si trova tra i giacimenti di Barúa e Motatan, che fanno già parte del portafoglio di attività di Repsol in Venezuela, insieme ai giacimenti petroliferi di Petroquiriquire e Petrocarabobo e al giacimento di gas Cardón IV.



Attraverso questo accordo, le parti hanno anche espresso l'intenzione di valutare le opportunità legate al gas offshore, con l'obiettivo di approfondire gli studi e i dati sui giacimenti di gas al largo delle coste venezuelane.





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