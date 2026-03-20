Madrid: senza freni Indra

(Teleborsa) - Ottima performance per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che scambia in rialzo del 4,50%.



La tendenza ad una settimana di Indra è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 51,32 Euro con area di resistenza individuata a quota 52,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 50,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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