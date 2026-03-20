Male Mosaic sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di fertilizzanti , che tratta in perdita del 6,11% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Mosaic è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Mosaic si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 24 USD. Prima resistenza a 25,62. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 23,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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