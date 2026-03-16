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Si muove in ribasso Mosaic a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Mosaic a New York
Ribasso per il produttore di fertilizzanti, che passa di mano in perdita del 4,55%.
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