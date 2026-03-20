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NEXT RE SIIQ, utile 2025 a 0,9 milioni

Finanza
NEXT RE SIIQ, utile 2025 a 0,9 milioni
(Teleborsa) - I risultati dell’esercizio 2025 di NEXT RE SIIQ mostrano un utile pari a 0,9 milioni di Euro rispetto all’utile pari a 1,61 milioni di Euro al 31 dicembre 2024.

L’EBITDA è pari a 0,76 milioni di Euro rispetto a quello negativo e pari a 2,06 milioni di Euro al 31 dicembre 2024; il Patrimonio Netto è pari a 77,94 milioni di Euro al 31 dicembre 2025 rispetto a 78,09 milioni di Euro al 31 dicembre 2024.

Il Totale indebitamento finanziario è pari a 0,42 milioni di Euro al 31 dicembre 2025 rispetto a 1,35 milioni di Euro al 31 dicembre 2024. Il Net Loan to Value è pari al -0,56% al 31 dicembre 2025 rispetto al -1,88% al 31 dicembre 2024.

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