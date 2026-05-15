OPA Next RE, raggiunto il 98,8% del capitale: delisting vicino

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da CPI Property Group su di NEXT RE SIIQ , società immobiliare quotata su Euronext Milan, l'offerente ha reso noto che giungerà a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 98,7910% del capitale sociale e del 97,5821% delle azioni quotate.



Sulla base dei risultati provvisori, all'odierno termine del periodo di adesione sono state portate in adesione all'offerta complessive 4.185.510 azioni quotate, pari al 19,0034% del capitale, al 38,0050% delle azioni quotate e al 94,8324 % delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo pari a 12,56 milioni di euro.



La riapertura dei termini non avrà luogo e risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto e del Diritto di Acquisto. Borsa Italiana disporrà quindi la sospensione della negoziazione delle azioni e il delisting.

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