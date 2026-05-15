OPA Next RE, raggiunto il 98,8% del capitale: delisting vicino
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da CPI Property Group su di NEXT RE SIIQ, società immobiliare quotata su Euronext Milan, l'offerente ha reso noto che giungerà a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 98,7910% del capitale sociale e del 97,5821% delle azioni quotate.
Sulla base dei risultati provvisori, all'odierno termine del periodo di adesione sono state portate in adesione all'offerta complessive 4.185.510 azioni quotate, pari al 19,0034% del capitale, al 38,0050% delle azioni quotate e al 94,8324 % delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo pari a 12,56 milioni di euro.
La riapertura dei termini non avrà luogo e risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto e del Diritto di Acquisto. Borsa Italiana disporrà quindi la sospensione della negoziazione delle azioni e il delisting.
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