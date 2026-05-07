Gruppo MCC, utile netto consolidato in calo a 21,1 milioni euro

(Teleborsa) - Il Gruppo MCC ha chiuso i l primo trimestre dell’esercizio 2026 con un utile consolidato pari a 21,1 milioni di euro, in calo rispetto ai 30,2 milioni del pari periodo del 2025, ma in linea con l’utile medio dei trimestri 2025. In particolare, Mediocredito Centrale ha conseguito un utile di 11,7 milioni (rispetto 9,1 milioni al 31 marzo 2025), Cassa di Risparmio di Orvieto di 2,9 milioni (rispetto ai 2,3 milioni del 2025) e BdM Banca di 5,58 milioni (rispetto ai 15,02 milioni al 31 marzo 2025).



Il Gruppo ha mantenuto il suo sostegno ai territori con oltre 650 milioni di finanziamenti alle famiglie e alle imprese erogati nel primo trimestre dell’anno.



Il Margine di interesse e si attesta a 68,6 milioni (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a 72,8 milioni, -5,7%) nonostante il taglio dei tassi d'interesse. Le commissioni nette sono pari a 46,9 milioni (+3,3% rispetto a 45,4 milioni al 31 marzo 2025). Gli altri proventi e oneri finanziari risultano positivi per 2,26 milioni, ma in calo rispetto al dato del 31 marzo 2025, pari a 12,2 milioni. Il margine di intermediazione è pari a 117,8 milioni rispetto a 130,4 milioni al 31 marzo 2025.



Il patrimonio netto consolidato ammonta a 1.125,9 milioni, rispetto a 1.125,0 milioni al 31 dicembre 2025. In termini di adeguatezza patrimoniale a livello consolidato, i ratio patrimoniali si attestano al 15,70% il CET1/Tier1 ratio e al 16,79% il Total capital ratio.

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