Milano 16:53
42.994 -1,62%
Nasdaq 16:53
24.097 -1,06%
Dow Jones 16:53
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Londra 16:53
9.953 -1,10%
Francoforte 16:53
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Petrolio a 96,19 dollari alle 15:40

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