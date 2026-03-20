Piazza Affari: andamento rialzista per Cementir

(Teleborsa) - Scambia in profit la società cementiera , che lievita del 3,19%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Cementir mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,62%, rispetto a -4,02% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il gruppo cementiero , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14,57 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 15,05. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 14,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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