Piazza Affari: andamento rialzista per Cementir

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società cementiera , che tratta in utile del 3,43% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cementir evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo cementiero rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Cementir evidenzia un declino dei corsi verso area 14,52 Euro con prima area di resistenza vista a 15,42. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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