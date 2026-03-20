Milano 13:54
43.859 +0,36%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 13:54
10.088 +0,24%
Francoforte 13:54
22.916 +0,33%

Piazza Affari: giornata depressa per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Brunello Cucinelli
Pressione sul re del cachemire, che tratta con una perdita del 2,05%.
Condividi
```