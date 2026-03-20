Milano 10:36
43.989 +0,66%
Nasdaq 19-mar
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Dow Jones 19-mar
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Londra 10:36
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Piazza Affari: in calo il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: in calo il comparto media dell'Italia
L'Indice media italiano perde lo 0,92%, continuando la seduta a 8.219,65 punti.
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